Луїс Енріке визначився з головною ціллю на зимове трансферне вікно. Іспанський фахівець хоче бачити у своїй команді півзахисника Ньюкасла Бруно Гімараєса.

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Як повідомляє Marca, під час матчів проти англійського клубу на груповому етапі Ліги чемпіонів бразилець дуже вразив Луїса Енріке своєю технікою.

Бруно Гімараєс тільки у жовтні продовжив угоду з Ньюкаслом до 2028 року. У контракті півзахисника прописана клаусула, яка становить 115 мільйонів євро. Зазначається, що саме таку суму можуть вимагати "сороки". Гімараєс вже був на радарі ПСЖ, коли виступав за Ліон, але тоді парижани не наважилися на трансфер.

Нагадаємо, що бразилець брав участь в обох матчах Ліги чемпіонів проти французів. Гімараєс приклав руку до приниження ПСЖ (4:1) в першій грі, асистувавши Берну при другому голі.

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