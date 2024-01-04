ПСЖ решил не принимать участия в тендере о приобретении Стад де Франс. Как информирует Le Parisien, претенденты должны были подать официальные заявки не позднее полудня среды. Предложение от ПСЖ так и не поступило.

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Катарские владельцы парижского клуба приняли такое решение в связи с календарем Лиги 1 и Лиги чемпионов, которые сложно было бы совместить с матчами сборных Франции по футболу и регби, которые также проводятся на Стад де Франс. Также на решение ПСЖ повлиял приход инвестиционной компании Arctos Partners, выкупившей 12,5% акций клуба в декабре.

Сообщается, что теперь у ПСЖ осталось два варианта – либо выкупить права на Парк де Пренс, либо построить собственный стадион. К последнему пункту клуб прибегнет, если не сможет договориться с властями Парижа.

Напомним, что власти Франции готовы продать Стад де Франс за 600 млн евро.

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