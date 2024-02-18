"Почему Килиан Мбаппе остался в запасе? Это очень просто и одновременно сложно. Два дня назад ПСЖ играл в Лиге чемпионов. Чтобы иметь необходимую энергию для поединка с Нантом, было важно дать время тем футболистам, которые не играли в Лиге чемпионов.

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У нас очень амбициозная задача, поэтому мне нужны все игроки, чтобы ее достичь. Уметь управлять игровым временем – важная вещь, если вы хотите выиграть все трофеи. Каждый футболист важен для команды. Это мое мнение.

Против Нанта было тяжело, потому что он хорошо защищался. Но чемпионат мы еще не выиграли, хоть и имеем хорошее преимущество над Ниццей. Да, возможно, у ПСЖ в Лиге 1 нет явного соперника, который бы нас толкал вперед, но это наша заслуга. Мы используем чемпионат, чтобы усовершенствоваться. Будем продолжать делать все, чтобы побеждать, но пока задача не выполнена.

Заметил ли я изменения в настроении игроков ПСЖ после объявления Мбаппе об уходе? Нет", – цитирует Луиса Энрике Le Parisien.

Напомним, недавно французские СМИ сообщили, что Килиан Мбаппе принял решение уйти из клуба летом на правах свободного агента. Именно после этого нападающий ПСЖ неожиданно остался в запасе на матч против Нанта, но в итоге все же вышел на поле и отметился голом.

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