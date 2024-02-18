"Чому Кіліан Мбаппе залишився в запасі? Це дуже просто і водночас складно. Два дні тому ПСЖ грав у Лізі чемпіонів. Щоб мати необхідну енергію для поєдинку з Нантом, було важливо дати час тим футболістам, які не грали в Лізі чемпіонів.

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У нас дуже амбітне завдання, тому мені потрібні всі гравці, щоб його досягти. Вміти керувати ігровим часом – важлива річ, якщо ви хочете виграти всі трофеї. Кожен футболіст важливий для команди. Це моя думка.

Проти Нанта було важко, бо він добре захищався. Але чемпіонат ми ще не виграли, хоч і маємо хорошу перевагу над Ніццою. Так, можливо, у ПСЖ в Лізі 1 немає явного суперника, який би нас штовхав уперед, але це наша заслуга. Ми використовуємо чемпіонат, щоб вдосконалитися. Будемо продовжувати робити все, щоб перемагати, але поки завдання не виконане.

Чи помітив я зміни в настрої гравців ПСЖ після оголошення Мбаппе про відхід? Ні", – цитує Луїса Енріке Le Parisien.

Нагадаємо, нещодавно французькі ЗМІ повідомили, що Кіліан Мбаппе ухвалив рішення піти з клубу влітку на правах вільного агента. Саме після цього нападник ПСЖ несподівано залишився в запасі на матч проти Нанта, але в підсумку все ж вийшов на поле і відзначився голом.

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