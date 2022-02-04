Бывшая звезда "горняков" Луис Адриано вернулся в Европу. Он попробует свои силы в турецкой Суперлиге.

34-летний нападающий на днях покинул родину и отправился в Турцию, где стал игроком Антальяспора, сообщает пресс-служба клуба.

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"Скорпионы" договорились обо всех деталях соглашения с Адриано и поставили свою подпись под контрактом до июля 2023 года. В Турцию Луис перебрался на правах свободного агента, потому что недавно досрочно прекратил сотрудничество с Палмейрасом. За "зеленых" он выступал с 2019-го, выиграл два Копа Либертадорес и один Кубок Бразилии.

К слову, Антальяспор, за который играет и Лукас Мартинс Фернандо , еще один бывший "горняк", сейчас борется за выживание. После 23 туров команда идет 17-й, эта строчка не позволяет сохранить прописку в турецкой элите.

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