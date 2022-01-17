Экс-полузащитник Шахтера перебрался в Антальяспор после продолжительной паузы в карьере
17 января 23:15 - Читати українською
Лукас Мартинс Фернандо попробует свои силы в турецкой Суперлиге.
29-летний бразильский хавбек теперь будет выступать за Антальяспор, сообщает официальный сайт клуба.
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С командой турецкой Суперлиги Фернандо подписал полуторагодовалый контракт, в нее он перебрался на правах свободного агента. Последним клубом Лукаса Мартинса был китайский Бэйцзин Гоань, из которого он ушел в августе.
Напомним, Фернандо выступал за Шахтер в течение 2013-2015 годов, где наиграл 47 матчей и забил три мяча.
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