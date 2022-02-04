Колишня зірка "гірників" Луїс Адріано повернувся у Європу. Він спробує свої сили в турецькій Суперлізі.

34-річний нападник на днях покинув батьківщину і вирушив у Туреччину, де став гравцем Антальяспора, інформує прес-служба клубу.

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"Скорпіони" домовились про усі деталі угоди з Адріано і поставили свій підпис під контрактом до липня 2023 року. В Туреччину Луїс перебрався на правах вільного агента, адже нещодавно достроково припинив співпрацю з Палмейрас. За "зелених" він виступав з 2019-го, виграв два Копа Лібертадорес і один Кубок Бразилії.

До слова, Антальяспор, за який грає і Лукас Мартінс Фернандо, ще один колишній "гірник", зараз бореться за виживання. Після 23 турів команда йде 17-ю, ця сходинка не дозволяє зберегти прописку в турецькій еліті.

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