В полуфинальном матче клубного чемпионата мира между Палмейрасом и Тигресом произошел курьезный эпизод.

Единственный гол в отчетной встрече забил Жиньяк, реализовав пенальти в начале второго тайма. Однако уже через несколько минут мексиканцы могли пропустить в ответ.

Клубный чемпионат мира: Жиньяк вывел Тигрес в финал турнира – экс-форвард Шахтера потерял шанс на трофей

Палмейрас заработал право на штрафной удар. Было решено подавать в штрафную. За мгновение до удара по мячу футболисты Тигрес одновременно побежали к воротам соперника, оставив перед собственными сразу пять оппонентов.

Бразильцы, естественно, забили гол, но такая тактика "искусственного офсайда" сработала. Луис Адриано и его партнеры оказались в положении вне игры. Матч так завершился минимальной победой Тигрес.