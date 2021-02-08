У півфінальному матчі клубного чемпіонату світу між Палмейрасом та Тігресом трапився курйозний епізод.

Єдиний гол у звітній зустрічі забив Жиньяк, реалізувавши пенальті на початку другого тайму. Однак вже за кілька хвилин мексиканці могли пропустити у відповідь.

Клубний чемпіонат світу: Жиньяк вивів Тігрес у фінал турніру – екс-форвард Шахтаря втратив шанс на трофей

Палмейрас заробив право на штрафний удар. Було вирішено подавати у штрафний майданчик. За мить до удару по м'ячу футболісти Тігрес одночасно побігли до воріт суперника, залишивши перед власними відразу п'ять опонентів.

Бразильці, природно, забили гол, але така тактика "штучного офсайду" спрацювала. Луїс Адріано та його партнери опинилися у положенні поза грою. Матч так завершився мінімальною перемогою Тігрес.