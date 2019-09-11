Луис Адриано хет-триком принес победу Палмейрасу и приблизил свою команду к лидеру чемпионата

Бывший форвард Шахтера Луис Адриано оформил первый хет-трик в составе Палмейраса после возвращения в чемпионат Бразилии.
Чемпионат Бразилии, 16 тур
Палмейрас – Флуминенсе – 3:0
Голы: Адриано, 9, 58, 63
Феноменальное выступление Роналду в видеообзоре матча Литва – Португалия – 1:5
Палмейрас одержал убедительную победу над Флуминенсе в 16-м туре чемпионата Бразилии благодаря хет-трику экс-нападающего донецкого Шахтера Луиса Адриано. Эти голы стали для 32-летнего футболиста первыми в родном чемпионате в карьере. Ранее он забивал лишь в Кубке страны.
Благодаря этой победе Палмейрас приблизился к первому месту в турнирной таблице на расстояние 3-х очков. Отметим, что после поверненя в Бразилию Адриано уже забил 4 мяча в 6-и матчах.
Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча