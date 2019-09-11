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Луис Адриано хет-триком принес победу Палмейрасу и приблизил свою команду к лидеру чемпионата

11:51 22 Читати українською
Луис Адриано хет-триком принес победу Палмейрасу и приблизил свою команду к лидеру чемпионата
Луис Адриано / фото из соцсетей

Бывший форвард Шахтера Луис Адриано оформил первый хет-трик в составе Палмейраса после возвращения в чемпионат Бразилии.

Чемпионат Бразилии, 16 тур

Палмейрас – Флуминенсе – 3:0

Голы: Адриано, 9, 58, 63

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Палмейрас одержал убедительную победу над Флуминенсе в 16-м туре чемпионата Бразилии благодаря хет-трику экс-нападающего донецкого Шахтера Луиса Адриано. Эти голы стали для 32-летнего футболиста первыми в родном чемпионате в карьере. Ранее он забивал лишь в Кубке страны.

Благодаря этой победе Палмейрас приблизился к первому месту в турнирной таблице на расстояние 3-х очков. Отметим, что после поверненя в Бразилию Адриано уже забил 4 мяча в 6-и матчах.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

blog_ava
Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча
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Теги
Мир Луис Адриано Луис Адриано Видеоновости Палмейрас Палмейрас
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