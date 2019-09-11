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Феноменальное выступление Роналду в видеообзоре матча Литва – Португалия – 1:5

02:15 11 Читати українською
Феноменальное выступление Роналду в видеообзоре матча Литва – Португалия – 1:5
Литва – Португалия – 1:5 – видео голов и обзор матча

Матч соперников сборной Украины в отборе на Евро-2020 завершился ожидаемой победой португальцев. Смотрите видео голов и лучших моментов игры Литва – Португалия на сайте Футбол 24.

28’ Витаутас Андрюшкявичус
 
Криштиану Роналду 7’
Криштиану Роналду 62’
Криштиану Роналду 65’
Криштиану Роналду 76’
Вильям Карвалью 90+3’
7’ Криштиану Роналду
28’ Витаутас Андрюшкявичус
62’ Криштиану Роналду
65’ Криштиану Роналду
76’ Криштиану Роналду
90+3’ Вильям Карвалью

Литовцы продолжили свою серию поражений после провала в матче со сборной Украины (0:3). На этот раз подопечным Вальдаса Урбонаса досталось от действующих чемпионов Европы во главе с Криштиану Роналду.

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Хозяевам удалось удержать ничью в первом тайме – на быстрый гол от Роналду ответил защитник Андрюшкявичус. Впрочем, на этом достижения прибалтийцев и закончились – звезда Ювентуса решила устроить сольный концерт, оформив покер в середине второй половины. Очередное невероятное выступление португальского лидера дополнил Вильям Карвалью, который скромно добавил свою фамилию на табло стадиона ЛФФ – 1:5.

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После этого матча сборная Португалии имеет в своем активе 8 очков и продолжает преследовать сборную Украины, а вот Литва безнадежно последняя в группе В.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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