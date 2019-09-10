Украина – Нигерия – видео голов

Украина принимает Нигерию в товарищеском поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Украина – Нигерия.

Нигерийцы открыли счет уже на 4-й минуте. После блестящей атаки Алекс Ивоби отпасовал на Арибо, который расстрелял ворота Лунина.

Украина – Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча

В середине первого тайма Караваев сфолил против Калу в собственной штрафной, а Осимхен точно реализовал пенальти.

Украина – Нигерия: видео гола Арибо: