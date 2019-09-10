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Украина – Нигерия – видео голов

22:07 522 Читати українською
Украина – Нигерия – видео голов
Украина – Нигерия – видео голов и обзор матча

Украина принимает Нигерию в товарищеском поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Украина – Нигерия.

78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Айоделе Аделейе 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Айоделе Аделейе
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

Нигерийцы открыли счет уже на 4-й минуте. После блестящей атаки Алекс Ивоби отпасовал на Арибо, который расстрелял ворота Лунина.

Украина – Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча

В середине первого тайма Караваев сфолил против Калу в собственной штрафной, а Осимхен точно реализовал пенальти.

Украина – Нигерия: видео гола Арибо:

Украина – Нигерия: видео гола Осимхена:

blog_ava
Украина – Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча
21:25
7588
Теги
Сборная Украины Нигерия Нигерия Украина - Нигерия Видеоновости Украина Украина Товарищеские матчи
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