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Луїс Адріано хет-триком приніс перемогу Палмейрасу і наблизив свою команду до лідера чемпіонату

11:51 142 Читать на русском
Луїс Адріано хет-триком приніс перемогу Палмейрасу і наблизив свою команду до лідера чемпіонату
Луїс Адріано / фото із соцмереж

Колишній форвард Шахтаря Луїс Адріано оформив перший хет-трик у складі Палмейраса після повернення в чемпіонат Бразилії.

Чемпіонат Бразилії, 16 тур

Палмейрас – Флуміненсе – 3:0

Голи: Адріано, 9, 58, 63

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Палмейрас здобув переконливу перемогу над Флуміненсе в 16-му турі чемпіонату Бразилії завдяки хет-трику екс-нападника донецького Шахтаря Луїса Адріано. Ці голи стали для 32-річного футболіста першими в рідному чемпіонаті у кар'єрі. Раніше він забивав лише в Кубку країни.

Завдяки цій перемозі Палмейрас наблизився до першого місця у турнірній таблиці на відстань 3-х очок. Відзначимо, що після поверненя до Бразилії Адріано вже забив 4 м'ячі у 6-и матчах.

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