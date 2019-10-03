Лугано – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы швейцарский Лугано принимает киевское Динамо. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы Лугано – Динамо начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Лугано: Бауманн – Яо, Марич, Дапрела, Лаванши – Ловрич, Саббатини, Вечеи – Араторе, Герндт, Карлиньос
Запасные: Да Коста, Кечкеш, Холендер, Боттани, Куштодио, Дальмонте, Родригес
Динамо: Бойко – Кендзёра, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шепелев, Буяльский, Вербич – Жерсон
Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин
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