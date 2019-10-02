Лугано: "Швейцарська копія" Ювентуса, банкрутство, провал в Україні та жахлива серія – з ким зіграє Динамо в Лізі Європи

"Футбол 24" знайомить вас із другим суперником Динамо в Лізі Європи 2019/20. Підопічні Олексія Михайличенка на виїзді протистоятимуть швейцарському Лугано.

Другим опонентом Динамо в Лізі Європи 2019/20 стане швейцарський Лугано. Після мінімальної перемоги в першому турі над Мальме кияни налаштовані розвинути успіх та закріпити лідерство у квартеті B, зробивши вагому заявку на вихід у плей-офф. Матч Лугано – Динамо стартує 3 жовтня о 22:00 за київським часом, "Футбол 24" проведе пряму онлайн-трансляцію поєдинку Ліги Європи.

Лугано представляє однойменне місто з Тічіно – італомовного регіону Швейцарії. Не дивно, що засновником клубу став саме італієць – Ернесто Корсіні увійшов в історії "б'янконері" як перший президент Лугано. До слова, він був прихильником Ювентуса – ймовірно, саме тому в команд аналогічні кольори та прізвиська.

Домашні поєдинки команда проводить на стадіоні Корнаредо, відкритому у 1951 році. Втім, дана арена не зможе прийняти Динамо (нагадаємо, матч Лугано проти киян пройде в Санкт-Галлені).

Загальна інформація

Дата заснування – 28 липня 1908 року (клуб відроджено у 2004 році)

Прізвисько – "Б'янконері" ("біло-чорні")

Домашній стадіон – Стадіо Корнаредо (6900 глядачів)

Президент – Анджело Ренцетті

Головний тренер – Фабіо Челестіні (Швейцарія)

Капітан – Хонатан Саббатіні

Рейтинг УЄФА – 174 місце (станом на 2 жовтня 2019 року)

Лугано є триразовим чемпіоном Швейцарії (1937/38, 1940/41, 1948/49),стільки ж разів команда здобувала національний кубок (1930/31, 1967/68 та 1992/93). Як бачимо, ціле покоління вболівальників клубу не бачило завойованого трофею. "Золота епоха" Лугано була доволі давно – фактично, півстоліття тому.

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Найвище досягнення Лугано в єврокубках – груповий турнір Ліги Європи (сезони 2017/18 та 2019/20) та перемога в нині неіснуючому Кубку Інтертото-1967. У Лізі чемпіонів швейцарці грали лише одного разу, вилетівши від донецького Шахтаря в першому ж для себе раунді кваліфікації. Проте одного разу Лугано все ж наробив галасу в Європі – в Кубку УЄФА 1995/96 команда зуміла вибити з турніру іменитий Інтер (0:1, 1:1). За міланців тоді виступали, зокрема, Хав'єр Дзанетті, Джанлука Пальюка та Роберто Карлос.

У 2003 році трапився випадок, не надто типовий для клубів із Західної Європи, – Лугано оголосив про банкрутство. Проте вже за кілька місяців клуб відродився шляхом злиття молодіжної команди та колективу під назвою Малкантон Агно – представником нижчого дивізіону. Це дозволило Лугано знову отримати професіональний статус та взяти участь у чемпіонаті Швейцарії під назвою АС Лугано. В 2007-му клуб отримав нових власників, згодом повернув колишню назву, а ще через 8 років нарешті повернувся в елітний дивізіон.

Відомі гравці та чинний склад

В історії Лугано не так багато виконавців, відомих широкому загалу. Валон Бехрамі (Швейцарія), Нельсон Вівас (Аргентина), Людовік Маньїн (Швейцарія), Блез Нкуфо (Швейцарія) – це представники "б'янконері" останніх десятиліть. Ще виступами у складі Лугано можуть похвалитися Оттмар Хітцфельд (легендарний наставник віддав декілька років ігрової кар'єрі саме швейцарцям), та Нельсон Діда – колишній голкіпер Мілана та збірної Бразилії.

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Цікавою є історія саме з бразильським голкіпером. В кінці 90-х він захищав кольори Крузейро, але, дізнавшись про інтерес Мілана, прагнув переїхати в Європу. Діда офіційно вимагав трансферу, на що бразильський клуб не погоджувався. Справа дійшла до суду, який тривав декілька місяців – на той час голкіпер з дозволу ФІФА вирушив у оренду саме до Лугано. Втім, майбутній переможець Ліги чемпіонів та чемпіон світу зіграв за швейцарців лише 2 поєдинки, пропустивши 1 гол. Вже влітку того ж 1999-го Діда став гравцем Мілана.

Що стосується тренерів, то в різні роки в Лугано працювали, зокрема, чинний наставник збірної Швейцарії Владімір Петковіч, а також відомий своєю одержимістю атакувальним футболом Зденек Земан.

Середній вік гравців нинішнього Лугано складає 26,6 року (для порівняння, аналогічний показник в Динамо – 25,3). Вартість всієї команди за даними Transfermarkt – 22,33 млн євро (Динамо 97,8 млн). Це лише 6-й показник у чемпіонаті Швейцарії, найдорожчою командою якого є чинний чемпіон Янг Бойз – 64,7 млн євро. Що стосується персонально футболістів, то найбільш коштовним виконавцем у команді Челестіні є 25-річний нападник Карліньйос Жуніор – 3 млн євро (серед динамівців лідирує Віктор Циганков – 20 млн).

В сезоні 2019/20 найкращим бомбардиром Лугано є Філіп Холендер, в активі якого 2 забиті м'ячі та 1 гольова передача. Зауважимо, що він є партнером Тамаша Кадара в національній збірній Угорщини.

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Лугано переважно діє за схемою 3-1-4-2 (або 4-2-3-1). Основним голкіпером "б'янконері" є 23-річний Ноам Бауманн (трансферна вартість – 2 млн євро, що є другим показником серед усіх гравців команди). Захисну лінію найчастіше формують Акош Кечкеш, Міят Маріч та Яо Елодж. В опорній зоні діє капітан команди – 31-річний Хонатан Саббатіні, який захищає чорно-білі кольори з 2012 року. В центрі поля йому допомагає Олів'є Кустодіо. Ближче до атаки переважно виходять Балінт Вечеї, Нума Лаванши (може зіграти і справа у захисті) та Марко Араторе. На місце нападника претендують Карліньйос Джуніор, Нікола Дальмонте та вже згадуваний Холендер.

Ще декілька тижнів тому в Лугано були серйозні кадрові проблеми, але протягом останніх днів всі ключові виконавці повернулися до тренувань. На сьогоднішній день у лазареті лише троє – захисник Фульвіо Сульмоні та хавбеки Мачек і Човіло.

Тренер

Лугано очолює Фабіо Челестіні – колишній гравець збірної Швейцарії, який виступав на позиції півзахисника та провів на національну команду 35 поєдинків (забив 2 голи). В його активі участь на Євро-2004 (2 матчі). Уродженець Лозанни розпочинав кар'єру гравця в однойменній команді, а пізніше виступав за французькі Труа та Марсель.

Далі в активі Челестіні були виступи в Іспанії у складі Леванте та Хетафе. В 2010-му півзахисник повернувся на батьківщину, де і завершив кар'єру на початку 2012-го. Встиг пограти за ту ж Лозанну та ще декілька клубів, нижчих за рангом.

Тренерську роботу Челестіні розпочав у Малазі на посаді асистента головного тренера (Бернда Шустера, до слова). У 2015-му році очолив Лозанну та з першої ж спроби зумів вивести команду в елітний дивізіон. Покинув клуб у квітні 2018-го незадовго до вильоту команди з вищої ліги, після чого став головним тренером Лугано. Одним із його асистентів є Вальтер Самуель – колишній захисник Роми, Інтера, Реала та збірної Аргентини.

Перший сезон Челестіні в Лугано завершився доволі вдало – "бронзою" Суперліги 2018/19, а от цьогорічна кампанія поки складається відверто провально. Втім, про це – далі.

Шлях до групи Ліги Європи та поточна форма

"Б'янконері" потрапили до основної стадії Ліги Європи напряму завдяки 3-му місцю в чемпіонаті Швейцарії 2018/19. Це дозволило Лугано уникнути кваліфікації Ліги Європи – не факт, що команда Фабіо Челестіні пройшла б це випробування, враховуючи далеко не найкращі результати у внутрішніх турнірах.

Лугано підходить до поєдинку з Динамо в жахливій формі. Після 9-ти турів чемпіонату Швейцарії команда посідає передостаннє 9 місце в турнірній таблиці. Підопічні Челестіні набрали лише 6 очок – стільки ж у Туна, який замикає турнірну таблицю. Різниця м'ячів – 8:10. Остання перемога Лугано датована ще 16-м серпня в матчі Кубка Швейцарії (5:0 проти Конкордії). Після цього – справжнісіньке жахіття: 2 нічиї, 5 поразок та лише 4 забиті м'ячі у 7-ми поєдинках. Не дивно, що майбутнє Челестіні на посаді головного тренера опинилося під серйозним питанням – чергової невдачі наставнику можуть і не пробачити.

Кризу Лугано підтверджують цифри – суперник Динамо є найгіршою командою Швейцарії за інтенсивністю єдиноборств (5.1), інтенсивністю пресингу (14.2), кількістю перехоплень та повітряних дуелей. А от точність передач (81%) є другим показником Суперліги. Команда не володіє великою кількістю ідей в атаці – 42% їхніх ударів по воротах були завдані з-за меж штрафного майданчика. Імовірність ударів гравців Лугано по воротах завершитися голом – всього 8,6%. Швейцарці володіють м'ячем менше 50% за матч, тоді як Динамо – більше 55%.

Протистояння з Україною

Лугано у своїй історії лише одного разу потрапляв на українську команду. В рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2001/02 швейцарці поступилися Шахтарю (2:1 вдома, 0:3 в Донецьку). Більше Лугано волею долі (точніше, жеребу) не грав проти представників України.

А от Динамо має чималий досвід виступів проти команд зі Швейцарії. Одразу 12 разів кияни змушені були протистояти колективам з цієї країни. Були як успіхи, так і невдачі – чого варті лише поразки імені Туна та Янг Бойз у кваліфікації Ліги чемпіонів.

До слова, саме у Швейцарії Динамо виграло Кубок володарів кубків 1974/75 – 14 травня 1975 року в Базелі кияни розгромили Ференцварош з рахунком 3:0.

Прогноз

Лугано виглядає доволі прийнятним опонентом для Динамо, яке потрохи набирає форму після невдалого старту сезону. Михайличенко та гравці притерлися один до одного, і це починає давати результат. Натомість самі швейцарці відверто не вражають – лише 2 перемоги у 12-ти офіційних матчах сезону говорять самі за себе. Втім, кияни так само зовсім нещодавно видали тривалу серію без перемог, тому поєдинок у Швейцарії навряд чи стане для "біло-синіх" легкою прогулянкою.

Лугано – не гранд навіть швейцарського футболу, не кажучи вже про європейський. Втім, Динамо вже не вперше вважається фаворитом протистояння зі швейцарцями, але це не завадило киянам успішно вилетіти з Ліги чемпіонів від Туна та Янг Бойз. Черговий провал неприпустимий – попри наявні певні проблеми команда Олексія Михайличенка зобов'язана обігрувати цього опонента.

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