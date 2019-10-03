Лугано – Динамо: стартові склади на матч Ліги Європи

В рамках 2-го туру групового етапу Ліги Європи швейцарський Лугано приймає київське Динамо. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи Лугано – Динамо розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
Стартові склади
Лугано: Бауманн – Яо, Маріч, Дапрела, Лаванши – Ловріч, Саббатіні, Вечеї – Араторе, Герндт, Карліньйос
Запасні: Да Коста, Кечкеш, Холендер, Боттані, Куштодіо, Дальмонте, Родрігес
Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шепелєв, Буяльський, Вербіч – Жерсон
Запасні: Бущан, Соль, Цітаішвілі, де Пена, Гармаш, Караваєв, Бєсєдін
Лугано: "Швейцарська копія" Ювентуса, банкрутство, провал в Україні та жахлива серія – з ким зіграє Динамо в Лізі Європи