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Лугано – Динамо: стартові склади на матч Ліги Європи

20:55 1929 Читать на русском
Лугано – Динамо: стартові склади на матч Ліги Європи
Лугано – Динамо: стартові склади на матч Ліги Європи

В рамках 2-го туру групового етапу Ліги Європи швейцарський Лугано приймає київське Динамо. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи Лугано – Динамо розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Стартові склади

Лугано: Бауманн – Яо, Маріч, Дапрела, Лаванши – Ловріч, Саббатіні, Вечеї – Араторе, Герндт, Карліньйос

Запасні: Да Коста, Кечкеш, Холендер, Боттані, Куштодіо, Дальмонте, Родрігес

Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шепелєв, Буяльський, Вербіч – Жерсон

Запасні: Бущан, Соль, Цітаішвілі, де Пена, Гармаш, Караваєв, Бєсєдін

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Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
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