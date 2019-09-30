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Лугано – Динамо: УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги Европы

15:53 9 Читати українською
Лугано – Динамо: УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги Европы
Карим Абед / ФК Сент-Этьен

Стали известны имена арбитров на матч 2 тура группового этапа Лиги Европы между Лугано и киевским Динамо.

 

УЕФА на своем официальном сайте сообщил имена судейской бригады, обслужит поединок 2 тура группового этапа Лиги Европы Лугано – Динамо.

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Главным арбитром матча будет француз Карим Абед. Помогать ему будут Мехди Рахмуни и Бенжамен Паже. Четвертым арбитром будет работать Флорен Батта. Все из Франции.

Матч Лугано – Динамо состоится 3 октября в 22:00 по киевскому времени.

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