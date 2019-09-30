Суркис: Игроки Динамо сначала не воспринимали футбол Михайличенко

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу над СК Днепр-1 (2:0) в матче 9 тура УПЛ и отношение игроков к футболу Алексея Михайличенко.

"Результатом доволен. Любая победа – это победа. Во втором тайме подустали, было видно. Физически сели, несмотря на ротацию. Учитывая, что мы играем через два дня на третий, довольно неплохо. Видно, что команда вышла из психологической ямы и стала играть намного мощнее. Они борются, отдаются на футбольном поле и нет равнодушных – это очень важно. Это то, что я вижу по сравнению с тем, что было. Посмотрим, как будет дальше. Дай бог, чтобы все шло по нарастающей.

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Ситуация, когда меняешь главного тренера и есть какой-то всплеск, не прошла, потому что Михайличенко сразу начал подтягивать команду: физически, тактически и перестраивать ее на другой футбол, который она поначалу даже не воспринимала. По настроению и игре в Мариуполе видно, что команда начала его воспринимать. Если такие методы главного тренера будут приносить результат, все будут ему аплодировать.

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Я сидел на скамейке с великим Лобановским, он тоже все держал в себе. Есть люди, которые выплескивают эмоции и прыгают по бровкам, а есть такие, которые это держат в себе. Это очень тяжело, потому что надо выплескивать наружу отрицательные эмоции, вредно для здоровья держать их в себе.

Я только что разговаривал с Михайличенко. Он сетует на что, что достаточно большое количество голевых моментов, но команда не использует их. Над этим надо еще работать. В первом тайме было столько моментов, что, реализовав их, на вторую половину можно было бы выходить уже спокойно. Функциональное состояние при таком графике не позволяет отыграть второй тайм так, как первый", – сказал Суркис программе Профутбол.