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Лугано – Динамо: УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч Ліги Європи

15:53 834 Читать на русском
Лугано – Динамо: УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч Ліги Європи
Карім Абед / ФК Сент-Етьєн

Стали відомі імена арбітрів на матч 2 туру групового етапу Ліги Європи між Лугано та київським Динамо.

 

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив імена суддівської бригади, яка обслужить поєдинок 2 туру групового етапу Ліги Європи Лугано – Динамо.

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Головним арбітром матчу стане француз Карім Абед. Допомагатимуть йому Мехді Рахмуні та Бенжамен Паже. Четвертим арбітром працюватиме Флорен Батта. Усі з Франції.

Матч Лугано – Динамо відбудеться 3 жовтня о 22:00 за київским часом.

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УЄФА Ліга Європи Динамо Динамо Лугано Лугано Лугано - Динамо
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