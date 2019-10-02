Лугано – Динамо: Буяльский оценил готовность киевлян перед матчем Лиги Европы

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился ожиданиями от поединка второго раунда группового этапа ЛЕ против швейцарского Лугано.

"Мы два дня разбираем Лугано на теоретических занятиях. Поэтому на 99% знаем соперника, знаем его сильные и слабые стороны. Постараемся сделать все то, что требует тренер. Завтра еще обратим внимание на стандарты и будем готовы полностью.

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Могу заверить, что выйдем сконцентрированными на 120% и выложимся на поле. Как сложится матч – сказать трудно. Результат будет зависеть от действий каждого из нас, от усилий, которые мы приложим.

Тяжелый график? Физическая форма команды в таком режиме стала еще лучше. Усталости тоже нет. Для каждого футболиста лучше играть, чем просто тренироваться. Динамо попало в сложную ситуацию, поэтому нужно было выходить, побеждать и доказывать болельщикам свой класс. Все готовы к этой игре и физически, и психологически.

Смотрел ли на Лугано в чемпионате? Я интересуюсь только матчами соперников в Лиге Европы, не смотрю игры внутреннего чемпионата. Потому что они выходят на еврокубки с двойной-тройной мотивацией. Это совсем другие команды", – сказал Буяльский на предматчевой пресс-конференции.

Встреча между этими соперниками состоится 3 октября, начало в 22:00. В первом туре Динамо дома обыграло Мальме (1:0).

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