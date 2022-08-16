Бразилец, которого признали лучшим защитником по итогам прошлого сезона Серии А, долгое время вел переговоры с Интером, о чем сообщало даже руководство клуба. В конце концов, Ювентус просто предложил гораздо больше денег, и Бремер остался в Турине, просто сменив гранатовые цвета на черно-белые. Теперь разговоров об Интере он предпочитает избегать.

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"Интер? Это вы, журналисты, говорили об этом! Я общался со многими клубами. Может быть, я сблизился с некоторыми итальянскими командами. Знал, что уйду, но не знал, куда.

Я разговаривал с Кьеллини, и он сказал мне не подвергаться влиянию разговоров. Сильные защитники должны играть вчетвером, втроем или даже в одиночку. Он не сказал мне, что хочет, чтобы я стал его наследником, но сказал, что я силен. Может быть, я мог бы сделать хотя бы половину того, что он сделал для истории Ювентуса", – сказал Бремер в интервью DAZN.