Лучший защитник Серии А надменно ответил на вопрос, почему отказал Интеру ради Ювентуса
Защитник Ювентуса Глейсон Бремер не желает обсуждать перипетии трансферного рынка.
Бразилец, которого признали лучшим защитником по итогам прошлого сезона Серии А, долгое время вел переговоры с Интером, о чем сообщало даже руководство клуба. В конце концов, Ювентус просто предложил гораздо больше денег, и Бремер остался в Турине, просто сменив гранатовые цвета на черно-белые. Теперь разговоров об Интере он предпочитает избегать.
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"Интер? Это вы, журналисты, говорили об этом! Я общался со многими клубами. Может быть, я сблизился с некоторыми итальянскими командами. Знал, что уйду, но не знал, куда.
Я разговаривал с Кьеллини, и он сказал мне не подвергаться влиянию разговоров. Сильные защитники должны играть вчетвером, втроем или даже в одиночку. Он не сказал мне, что хочет, чтобы я стал его наследником, но сказал, что я силен. Может быть, я мог бы сделать хотя бы половину того, что он сделал для истории Ювентуса", – сказал Бремер в интервью DAZN.