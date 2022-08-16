Бразилець, якого визнали найкращим оборонцем за підсумками минулого сезону Серії А, тривалий час вів переговори з Інтером, про що повідомляло навіть керівництво клубу. Зрештою, Ювентус просто запропонував значно більше грошей, і Бремер залишився в Турині, просто змінивши гранатові кольори на чорно-білі. Тепер розмов про Інтер він воліє уникати.

Ювентус офіційно підтвердив купівлю переможця Ліги Європи

"Інтер? Це ви, журналісти, говорили про це! Я спілкувався з багатьма клубами. Можливо, я зблизився з деякими італійськими командами. Знав, що піду, але не знав, куди.

Я розмовляв з К'єлліні, і він сказав мені не піддаватися впливу розмов. Сильні захисники повинні грати вчотирьох, утрьох чи навіть поодинці. Він не сказав мені, що хоче, щоб я став його спадкоємцем, але сказав, що я сильний. Можливо, я міг би зробити бодай половину того, що він зробив для історії Ювентуса", – сказав Бремер в інтерв'ю для DAZN.