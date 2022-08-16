Найкращий захисник Серії А зверхньо відповів на запитання, чому відмовив Інтеру заради Ювентуса
Захисник Ювентуса Глейсон Бремер не хоче обговорювати перипетії трансферного ринку.
Бразилець, якого визнали найкращим оборонцем за підсумками минулого сезону Серії А, тривалий час вів переговори з Інтером, про що повідомляло навіть керівництво клубу. Зрештою, Ювентус просто запропонував значно більше грошей, і Бремер залишився в Турині, просто змінивши гранатові кольори на чорно-білі. Тепер розмов про Інтер він воліє уникати.
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"Інтер? Це ви, журналісти, говорили про це! Я спілкувався з багатьма клубами. Можливо, я зблизився з деякими італійськими командами. Знав, що піду, але не знав, куди.
Я розмовляв з К'єлліні, і він сказав мені не піддаватися впливу розмов. Сильні захисники повинні грати вчотирьох, утрьох чи навіть поодинці. Він не сказав мені, що хоче, щоб я став його спадкоємцем, але сказав, що я сильний. Можливо, я міг би зробити бодай половину того, що він зробив для історії Ювентуса", – сказав Бремер в інтерв'ю для DAZN.