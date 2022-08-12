Ювентус официально подтвердил подписание 29-летнего победителя Лиги Европы. Личный контракт рассчитан на 4 сезона.

МЮ хотел обменять Роналду в Ювентус – ответ туринцев был категоричен

По информации СМИ, трансфер обошелся туринцам в 12 млн евро, еще 3 млн предусмотрены бонусами. Костич отыграл за Айнтрахт 4 предыдущих сезона и стал настоящим лидером команды. В предыдущей кампании серб провел 42 матча, в которых оформил 7+15.

Это уже четвертый громкий летний трансфер Юве после Погба, Ди Марии и Бремера.

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