54-летний специалист возглавил Миддлсбро, сообщает официальный сайт клуба.

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Уайлдер сменил в должности Нила Уорнока. Помогать новому коучу на Риверсайде будет многолетний ассистент Алан Нилл. Уайлдер находился без работы с марта, когда был уволен боссами Шеффилд Юнайтед после 5 лет во главе "клинков". Именно он вернул йоркширцев в элиту, финишировал с ними на 9-й строчке в первый сезон и получил приз Лучшему тренеру Англии по итогам 2019 года.

К слову, на данный момент Мидлсбро занимает 14 место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В последних трех матчах "речники" набрали всего 1 балл.

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