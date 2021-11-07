54-річний фахівець очолив Мідлсбро, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вайлдер змінив на посаді Ніла Ворнока. Допомагатиме новому коучу на Ріверсайді багаторічний асистент Алан Нілл. Вайлдер перебував без роботи з березня, коли був звільнений босами Шеффілд Юнайтед після 5 років на чолі "клинків". Саме він повернув йоркширців до еліти, фінішував із ними на 9-й сходинці в перший сезон і здобув приз Найкращому тренеру Англії за підсумками 2019 року.

До слова, на цей момент Мідлсбро посідає 14-те місце в турнірній таблиці, набравши 22 очки. В останніх трьох матчах "річники" набрали всього 1 бал.

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