Лучший игрок планеты U-19 – Реал победил Барселону

Авторитетное издание Goal обнародовало результаты голосования NxGn-2020.

NxGn – ежегодная премия, которую Goal вручает лучшему игроку мира возрастом до 19 лет. В выборе победителя принимают участие представители 43 изданий.

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Обладателем NxGn-2020 стал нападающий мадридского Реала Родриго. На втором месте оказался форвард Барселоны Ансу Фати. В призовую тройку также попал Мейсон Гринвуд из Манчестер Юнайтед. Ознакомиться со всем списком топ-50 можно по этой ссылке.

Добавим, что в нынешнем сезоне Родриго 16 раз выходил на поле в футболке Реала во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 2 результативные передачи.

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