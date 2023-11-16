Пресс-служба сборной Италии сообщила об очередных потерях в команде Лучано Спаллетти. В частности, уже покинул расположение команды центральный защитник Алессандро Бастони, который на тренировке получил растяжение мышц правой икры. Медицинские тесты показали, что игрок не сможет помочь "Скаудре Адзурре" в матчах с Северной Македонией и Украиной.

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На замену Бастони Спаллетти уже пригласил представителя Ромы – Джанлуку Манчини. Кроме того, поскольку у Гульельмо Викарио появились симптомы лихорадки, в лагерь сборной был вызван вратарь Аталанты Марко Карнессеки.

К слову, ранее сборная Италия из-за травм осталась без вратаря Алекса Мерета (Наполи), защитников Рафаэля Толои (Аталанта) и Давиде Калабрии (Милан), а также полузащитника Мануэля Локателли (Ювентус). Также из-за дисквалификации за ставки на спорт не сыграют Сандро Тонали и Николо Фаджоли.

Напомним, уже в пятницу, 17 ноября, Италия будет принимать Северную Македонию, а в понедельник, 20 ноября, на выезде сыграет с Украиной. Оба матча стартуют в 21:45.

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