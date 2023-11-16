Прес-служба збірної Італії повідомила про чергові втрати у команді Лучано Спаллетті. Зокрема, вже покинув розташування команди центральний захисник Алессандро Бастоні, який на тренуванні отримав розтягнення м'язів правої ікри. Медичні тести показали, що гравець не зможе допомогти "Скаудрі Адзуррі" у матчах з Північною Македонією та Україною.

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На заміну Бастоні Спаллетті вже запросив представника Роми – Джанлуку Манчіні. Окрім того, оскільки у Гульєльмо Вікаріо з'явилися симптоми лихоманки, до табору збірної було викликано воротаря Аталанти Марко Карнессекі.

До слова, раніше збірна Італія через травми залишилась без воротаря Алекса Мерета (Наполі), захисників Рафаеля Толої (Аталанта) і Давіде Калабрії (Мілан), а також півзахисника Мануеля Локателлі (Ювентус). Також через дискваліфікацію за ставки на спорт не зіграють Сандро Тоналі та Ніколо Фаджолі.

Нагадаємо, вже у п'ятницю, 17 листопада, Італія прийматиме Північну Македонію, а у понеділок, 20 листопада, на виїзді зіграє з Україною. Обидва матчі стартують о 21:45.

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