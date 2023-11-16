"Стиль и принципы игры после прихода Реброва не изменились, нам нравится играть в атаке, владеть мячом. Имея больше партнеров по команде в Европе, мы имеем больше уверенности и международного опыта. Мудрик и Трубин теперь, так сказать, приносят больше энергии и знаний.

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Кто из "Скуадры Адзурры" мне нравится? Полузащитники – Дзаньоло, Барелла, Локателли. Италия очень сильна, они действующие чемпионы Европы, я очень уважаю их. Но мы будем бороться за победу и приложим все усилия. Победить Италию и попасть на Евро – это наша мечта. После наступления мира, конечно", – цитирует Судакова La Gazzetta dello Sport.

Напомним, матч смерти за выход на Евро-2024 с Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене (начало в 21:45). В свою очередь уже сегодня, 16 ноября, "сине-желтые" проведут тайный спарринг с польской Лехией в Гданьске. Старт игры в 17:00 по Киеву.

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