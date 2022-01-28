Грузин Шота Арвеладзе стал наставником команды, сообщает официальный сайт "тигров".

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Несколько дней назад турецкая компания Acun Medya приобрела Халл Сити и сразу решила уволить Гранта Макканна, хотя тот выиграл 2 матча подряд. Сейчас команда идет 19-й в турнирной таблице Чемпионшипа. В прессе появлялись слухи, что Халл вскоре подпишет форварда Аллахьяра Сайядманеша, зимой вернувшегося из Зари в Фенербахче.

У Арвеладзе была успешная карьера игрока за Динамо Тб, Трабзонспор, Аякс, Рейнджерс, АЗ и Леванте. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории сборной Грузии (26 голов). Тренерскую карьеру начинал ассистентом у ван Гала и Рональда Кумана. Последним местом работы Арвеладзе был Пахтакор, который он покинул в декабре 2020 года.

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