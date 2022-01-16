Фулхэм продолжил избиение соперников с сумасшедшими счетами – 13:2 в двух матчах
Фулхэм во втором матче подряд набил сопернику полную кошелку мячей.
В прошлом туре лондонцы отгрузили 7 "сухих" голов Редингу, а вчера был бит Бристоль Сити со счетом 6:2.
Фулхэм во второй раз в сезоне выиграл со счетом 7:0 – Англия не видела такого 125 лет
Интересно, что Фулхэм дважды уступал в счете, но легко нашел силы на камбек. Александар Митрович отличился хет-триком, Нескенс Кебано дублем, еще один гол добавил Фабиу Карвалью. Подопечные Марку Силвы в текущем сезоне уже имеют коллекцию разгромов с различными счетами – 7:0, 6:2, 5:1, 4:0.
Победа позволила Фулхэму выскочить на вершину Чемпионшипа, поскольку Борнмут в этом туре проиграл. Неудивительно, что у лондонцев с отрывом лучшая разница мячей – 64:21 в 25 матчах.
МЮ упустил победу над Астон Виллой, несмотря на преимущество в 2 гола - Коутинью забил в дебютном матче за бирмингемцев