В прошлом туре лондонцы отгрузили 7 "сухих" голов Редингу, а вчера был бит Бристоль Сити со счетом 6:2.

Фулхэм во второй раз в сезоне выиграл со счетом 7:0 – Англия не видела такого 125 лет

Интересно, что Фулхэм дважды уступал в счете, но легко нашел силы на камбек. Александар Митрович отличился хет-триком, Нескенс Кебано дублем, еще один гол добавил Фабиу Карвалью. Подопечные Марку Силвы в текущем сезоне уже имеют коллекцию разгромов с различными счетами – 7:0, 6:2, 5:1, 4:0.

Победа позволила Фулхэму выскочить на вершину Чемпионшипа, поскольку Борнмут в этом туре проиграл. Неудивительно, что у лондонцев с отрывом лучшая разница мячей – 64:21 в 25 матчах.

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