toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ДАНИЯ - ФРАНЦИЯ НИГЕРИЯ - АРГЕНТИНА ИСЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ АВСТРАЛИЯ - ПЕРУ Новости ЧМ 2018

Лучшие фото болельщиц 12 дня ЧМ-2018: откровенные иранки ломают систему, российская порнозвезда раздевается

17:10 287 Читати українською

Чемпионат мира 2018 подходит к стадии плей-офф, а футбольные фанатки не устают удивлять своими образами.

ЧМ-2018 – это время, когда со многих женщин снимают (или смягчают) запреты. Болельщицы сборной Ирана, которая выбыла из турнира, не только получили временный доступ к стадиону на родине, но и поражают достаточно откровенными луками на трибунах в России.

Топ-20 фото болельщиков 11-го дня ЧМ-2018: соблазнительные колумбийки vs горячие польки, слезы Панамы и английский дух

В сети вирусным стало фото иранки с бейджиком, на котором она практически полностью закрыта. А вот во время матча Чемпионата мира 2018 девушка позирует в откровенной юбке национальных цветов и с открытым животом. Некоторые представители иранских властей возмущены действиями и видом их землячек на матчах. "Они были с непокрытой головой и даже танцевали и пели, поддаваясь этим сатанинским позывам. Такого нельзя допускать".

Зато фанаткам сборной России пора печалиться. В частности российской порнозвезде Наталье Немчиновой, которая утверждает, что уже не занимается этой деятельностью, а это просто были грехи молодости и месть бывшего. Как бы то ни было на самом деле, девушка позировала на матче Россия – Уругвай в очень откровенном виде и в компании мужчин, не слишком огорчаясь результату, как другие россиянки.

ЧМ 20183 тур

Уругвай - Россия: Понедельник 25 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
3 : 0
Россия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Статьи Фото Фанатки Уругвай - Россия Иран - Португалия Россия Россия Иран Иран
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
32
мин
Исландия
21:00
Хорватия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук