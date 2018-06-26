Лучшие фото болельщиц 12 дня ЧМ-2018: откровенные иранки ломают систему, российская порнозвезда раздевается

Чемпионат мира 2018 подходит к стадии плей-офф, а футбольные фанатки не устают удивлять своими образами.

ЧМ-2018 – это время, когда со многих женщин снимают (или смягчают) запреты. Болельщицы сборной Ирана, которая выбыла из турнира, не только получили временный доступ к стадиону на родине, но и поражают достаточно откровенными луками на трибунах в России.

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В сети вирусным стало фото иранки с бейджиком, на котором она практически полностью закрыта. А вот во время матча Чемпионата мира 2018 девушка позирует в откровенной юбке национальных цветов и с открытым животом. Некоторые представители иранских властей возмущены действиями и видом их землячек на матчах. "Они были с непокрытой головой и даже танцевали и пели, поддаваясь этим сатанинским позывам. Такого нельзя допускать".

Зато фанаткам сборной России пора печалиться. В частности российской порнозвезде Наталье Немчиновой, которая утверждает, что уже не занимается этой деятельностью, а это просто были грехи молодости и месть бывшего. Как бы то ни было на самом деле, девушка позировала на матче Россия – Уругвай в очень откровенном виде и в компании мужчин, не слишком огорчаясь результату, как другие россиянки.