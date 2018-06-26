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Найкращі фото вболівальниць 12 дня ЧС-2018: відверті іранки ламають систему, російська порнозірка роздягається

17:03 1550 Читать на русском

Чемпіонат світу 2018 підходить до фази плей-офф, а футбольні фанатки не втомлюються дивувати своїми образами.

ЧС-2018 – це час, коли з багатьох жінок знімають (або пом'якшують) заборони. Вболівальниці збірної Ірану, яка вибула з турніру, не тільки отримали тимчасовий доступ до стадіону на батьківщині, а й вражають досить відвертими луками на трибунах у Росії.

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У мережі вірусним стало фото іранки з бейджиком, на якому вона практично повністю закрита. А ось під час матчу Чемпіонату світу 2018 дівчина позує у відвертій спідниці національних кольорів та з відкритим животом. Деякі представники іранської влади обурені діями та виглядом їхніх землячок на матчах. "Вони були з непокритою головою і навіть танцювали та співали, піддаючись цим сатанинським покликам. Такого не можна дозволяти".

Натомість фанаткам збірної Росії настав час сумвати. Зокрема, російській порнозірці Наталії Немчіновій, яка стверджує, що вже не займається цією діяльністю, а це просто були гріхи молодості та помста колишнього. Як би там не було насправді, дівчина позувала на матчі Росія – Уругвай у дуже відвертому вигляді та в компанії чоловіків, не дуже сумуючи через результат, як інші росіянки.

ЧС 20183 тур

Уругвай - Росія: Понеділок 25 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
3 : 0
Росія
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ЧС 2018 Статті Фото Фанатки Уругвай - Росія Іран - Португалія Росія Росія Іран Іран
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