ЧМ-2018 Иран – Португалия: пиренейцы упустили победу и первое место в группе, но вышли в плей-офф

Иран и Португалия встречались в матче 3 тура ЧМ-2018 в группе В. Отчет и результат игры читайте на "Футбол 24".

Набрав 4 очка в первых двух матчах, Португалия оставалась одним из двух фаворитов на выход из группы В. Для попадания в плей-офф пиренейцам хватило бы даже ничьей с Ираном, тогда как персам один пункт ничего не гарантировал.

Уже на 3-й минуте Криштиану Роналду получил шанс увеличить свой голевой задел на турнире, но не переиграл в ближнем бою голкипера иранцев. Этот эпизод, похоже, добавил Бейранванду слижком много уверенности, ведь в течение следующих 10 минут вратарь трижды неуверенно сыграл в собственной площадке – португальцы простили.

Иран – Португалия – видео голов

Действующие чемпионы Европы владели территориальным преимуществом и создавали больше опасности, но Иран также периодически организовывал быстрые атаки. Завершались они преимущественно потерями на чужой половине поля, или же фолами португальских футболистов. После стандартов остро пробили Резаян и Эзатолахи, но первый удар прошел мимо цели, а вторую попытку парировал Патрисиу.

Активным был Джаханбахш, выделялся смещениями в глубину Роналду, но главным героем первого тайма стал Рикарду Куарежма. Он сместился с правого фланга, обыгрался с Адриеном Силвой и роскошным ударом внешней частью стопы вкрутил мяч в дальний угол иранских ворот.

Иран – Португалия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

На старте второй половины встречи Португалия должна была удваивать преимущество. Эзатолахи в своей штрафной сбил Роналду, а судья после видеоповтора назначил пенальти. Криштиану сохранил интригу, не реализовав 11-метровый, – на месте был голкипер.

После этого на поле пошла "рваная" игра, было много эмоций, ни одна команда не могла акцентировано завладеть инициативой. Пытался исправиться дальним ударом Роналду, старался обострить Андриен Силва, а на противоположном конце поля перспективную возможность упустил Годдос.

Иран делал все возможное, чтобы отыграться, в двух эпизодах даже претендовал на пенальти. Раз рефери все же принял решение в пользу азиатов – Ансарифард забил с "отметки". А через несколько мгновений Тареми едва не выбил португальцев из турнира – с нескольких метров не попал в ворота.

Испания сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала с первого места

Португалия заработала 5 очков и вышла в 1/8 финала со второго места группы В. Там ее соперником станет Уругвай. Иран с 4 очками прекратил выступления на чемпионате мира.

Иран был очень близок к сенсации, а Португалия – к провалу

Ситуация в группе В до последнего момента не была решена. Параллельно шел поединок между Испанией и Марокко. По состоянию на конец основного времени обоих матчей португальцы находились в статусе лидера квартета – гол Куарежмы приносил им победу, а испанцы в это время сенсационно уступали африканцам. Однако в компенсированное время "фурия Роха" спасла ничью, а Роналду и компания одновременно пропустили от Ансарифарда. Если бы несколько минут спустя Тареми реализовал свой голевой шанс – Португалия поехала бы домой.

И нельзя сказать, что это случилось бы незаслуженно. Иран время от времени делал острые уколы фавориту. Сначала быстрые атаки приводили к стандартам, затем стали появляться удары из игры. Персы не выглядели убедительно, но и их звездные оппоненты допускали много ошибок. В европейской сборной было какое-то чрезмерное желание закрепить преимущество, из-за чего в обороне возникали провалы. Иран до последнего не опускал руки и едва ими не поймал сюрприз от Португалии.

Арбитр Касерес много скинул на VAR?

Парагвайский судья трижды обращался к видеоповторам чтобы принять важные решения: пенальти за фол на Роналду, желтая карточка Криштиану за грубую игру и пенальти в ворота Португалии. Во всех трех эпизодах он изменил решение – VAR помог. Вопрос в другом: судья сам прекрасно видел оба нарушения правил, которые привели к пенальти, почему он это не зафиксировал?

Как следствие, возникали ненужные задержки, игра теряла динамику, футболисты теряли концентрацию и тратили лишние эмоции. Конечно, это хорошо, что видеоповторы помогли избежать ошибок, но судья на чемпионате мира должен самостоятельно решать такие очевидные моменты. Касерес сегодня не соответствовал уровню турнира.

Интересные факты

– Криштиану Роналду – первый португальский игрок, который не забил пенальти в каждом из своих чемпионатов мира.

– Куарежма стал вторым футболистом сборной Португалии, который забил на этом ЧМ. Все предыдущие голы оформлял Роналду.

– На этом ЧМ назначили уже больше пенальти, чем на любом другом – 20.

ЧМ-2018. Группа В. 3 тур

Иран – Португалия – 1:1

Голы: Ансарифард, 90+3 (пен) – Кварежма, 45

Нереализованный пенальти: Роналду, 53