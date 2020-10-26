"Грізманн чудовий. Він дуже, дуже хороший гравець, і він чудовий у складі збірної Франції. Але все зовсім не так в Барселоні. У нього справжня проблема. Він переходив у Барселону з мрією грати разом з Ліонелем Мессі, але, на жаль, між ними немає зв'язку на полі.

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Грізманн не може знайти свою позицію; він більше не може грати в футбол у Барселоні. Це криза впевненості. У якийсь момент краще відрізати кисть, аніж всю руку. Він повинен без коливань піти, якщо не може знайти своє місце. Минуло не два, а вісімнадцять місяців. Ситуація дійсно критична", – сказала Лізаразю в інтерв'ю виданню Telefoot.

Нагадаємо, Грізманн перейшов до табору "блаугранас" у липні 2019 року з мадридського Атлетіко за 120 млн євро. У поточному сезоні він зіграв за каталонців 5 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Два крайніх поєдинки – проти Реала і Ференцвароша – нападник провів на лаві запасних.

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