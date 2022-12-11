"Мы не чувствовали себя слишком уверенно, но все же этой уверенности должно было хватить, чтобы обыграть Францию.

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Если не считать двух голов французов, не могу припомнить, чтобы они проявляли творческий подход в этой встрече. Да, временами они играли довольно неплохо. Но, на мой взгляд, лучшая команда проиграла.

Мы показали свой высокий уровень. Люди снова начинают верить в нас, страна гонит нас вперёд. Мы можем гордиться собой. Однако, в конце концов, первостепенную роль играет итоговый результат", – цитирует Райса RMC Sport.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2022 Франция сыграет с Марокко. Поединок состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи в 21:00.

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