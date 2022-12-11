"Ми не відчували себе занадто впевнено, але все ж таки цієї впевненості мало вистачити, щоб обіграти Францію.

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Якщо не рахувати двох голів французів, не можу пригадати, щоб вони проявляли творчий підхід у цій зустрічі. Так, часом вони грали досить непогано. Але, як на мене, краща команда програла.

Ми продемонстрували свій високий рівень. Люди знову починають вірити в нас, країна жене нас уперед. Ми можемо пишатися собою. Однак, зрештою, першочергову роль відіграє підсумковий результат", – цитує Райса RMC Sport.

Нагадаємо, у півфіналі ЧС-2022 Франція зіграє з Марокко. Поєдинок відбудеться у середу, 14 грудня. Початок зустрічі о 21:00.

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