Экс-форвард "трех львов" Уэйн Руни встал на защиту Харри Кейна, которому не удалось перевести игру с французами в дополнительное время.

"Я сильно расстроен, но горжусь тем, как сборная Англии сыграла на этом турнире, и футболисты должны гордиться.

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Поздравляю Харри Кейна с повторением рекорда. В скором времени он единолично возглавит список бомбардиров, и я не могу придумать лучшего лидера для этой сборной. Выше голову, Харри", – написал Руни на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Кейн забил в ворота Франции 53-й гол в футболке национальной сборной, сравнявшись в списке лучших бомбардиров в истории "трех львов" с Руни. В конце матча Харри мог стать абсолютным рекордсменом по этому показателю, но не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Как следствие, англичане уступили французам (1:2) и вылетели из дальнейшего розыгрыша ЧМ-2022.

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