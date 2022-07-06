Сегодня начинается Евро-2022 среди женщин. Накануне главный фаворит турнира – сборная Испании – потерял главную звезду команды.

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Нападающая Барселоны Алексия Путельяс на тренировке национальной команды получила травму колена. Меддобследование подтвердило самые худшие опасения – у футболистки разрыв крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба сборной Испании.

На реабилитацию от такого повреждения уйдет от 9 до 12 месяцев. Следовательно, лучшая футболистка мира и действующая обладательница "Золотого мяча" не только пропустит Евро-2020, но и большую часть следующего сезона.

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