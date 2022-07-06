Найкраща футболістка світу за день до старту Євро-2022 отримала травму, через яку пропустить турнір
Нападниця збірної Іспанії Алексія Путельяс надовго залишиться без футболу.
Сьогодні розпочинається Євро-2022 серед жінок. Напередодні головний фаворит турніру – збірна Іспанії – втратив головну зірку команди.
Барселона знайшла нових суперників на Кубок Гампера після "зради" Роми
Нападниця Барселони Алексія Путельяс на тренуванні національної команди отримала травму коліна. Медобстеження підтвердило найгірші побоювання – у футболістки розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна, повідомляє прес-служба збірної Іспанії.
На реабілітацію від такого пошкодження знадобиться від 9 до 12 місяців. Відтак, найкраща футболістка світу й чинна володарка "Золотого м'яча" не лише пропустить Євро-2020, а більшу частину наступного сезону.
Україна програла найбільшій сенсації, фаворити на чемпіонство, господарі оскандалилися: експрес-анонс жіночого Євро-2022