Поединку за Кубок Гампера все-таки быть. "Блаугранас" определились с визави.

В этом году оппонентами мужской и женской команд каталонцев должны были быть коллективы из Рима, но они отказались от участия. Барселона была вынуждена экстренно искать другие варианты.

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Подопечные Хави Эрнандеса сыграют 7 августа на Камп Ноу против мексиканского Пумас, а команда Джонатана Хиральдеса – 23-го с французским Монпелье на стадионе Йохана Кройфа. Это только второй раз в истории кубок будут разыгрывать мужские и женские коллективы одновременно.

Напомним, Кубок Гампера проводится с 1966 года на Камп Ноу. Он был создан в честь легендарного основателя, игрока и президента "блаугранас" Жоана Гампера.

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