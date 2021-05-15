Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич рассказал, сколько ему должен Днепр. Цвета падшего гранда он защищал в 2013-2016 гг.

"Лично мне – ноль. Когда я уходил, меня продавали в Стандард, мы с Андреем Анатольевичем Русолом сели и все моменты закрыли, которые у нас были.

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Все деньги, которые задолжали, мне отдали, это была большая сумма, на нее можно приобрести автомобиль BMW-X5 с пробегом где-то года 2015-го. Или однокомнатную квартиру в Днепре", – цитирует хавбека Брутальный футбол.

Напомним, что Валерий Лучкевич перебрался в Бельгию в январе 2017 года за ориентировочно 1,2 млн евро. Однако, закрепиться на Западе украинец не сумел и вернулся в УПЛ.

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