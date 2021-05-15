"Вся администрация отправлена в отставку – это правда. Стану ли я самым молодым президентом в украинском футболе? Не могу комментировать без подтверждения официальных источников. В футбольном клубе есть директор и президент. Меня лично ни первый, ни второй не назначал. Как будет завтра или послезавтра – я не знаю.

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Я человек амбициозный, рассматриваю все возможности, даже – стать абсолютным чемпионом мира по боксу. Назначение нового тренера? Это лучше спросить у руководства. Я знаю, что кандидатура утверждена, кто именно – мне неизвестно", – заявил 22-летний Кузьменко в комментарии Футбол NEWS.

Ожидается, что новым тренером Александрии станет Юрий Гура, ранее работавший с командой U-19.

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