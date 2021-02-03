"Многие арбитры достигли возрастного ценза и максимального времени пребывания в категории. Поэтому они должны заканчивать карьеру, чтобы освобождать место для молоды.

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Закончили Труханов, Можаровский и Кутаков, я им благодарен. Они продолжат работать в качестве наблюдателей, а на их место пришла уже замена – Шандор, Серпутько, Деревинский, Блавацкий. Много интересных молодых арбитров", – сказал Лучи в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, 44-летний Можаровский отработал в текущем сезоне 3 матча, столько же в его ровесника Труханова. Кутаков на год младше и имеет на один матч меньше.

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