"Багато арбітрів досягли вікового цензу і максимального часу перебування в категорії. Тому вони повинні закінчувати кар'єру, щоб звільняти місце для молодих.

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Закінчили Труханов, Можаровський та Кутаков, я їм вдячний. Вони продовжать працювати в якості спостерігачів, а на їх місце прийшла вже заміна – Шандор, Серпутько, Деревинський, Блавацький. Багато цікавих молодих арбітрів", – сказав Лучі у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 44-річний Можаровський відпрацював у поточному сезоні 3 матчі, стільки ж у його ровесника Труханова. Кутаков на рік молодший і має на один матч менше.

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