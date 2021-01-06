Румынский Fanatik раскрыл заработки своих тренеров. Издание опубликовало топ-5 наставников из Румынии, которые получают наибольшие доходы. В списке нашлось место членам семьи Луческу – Развану и Мирче.

Динамо заявило о прекращении сотрудничества с ассистентом Луческу

В частности, стоит отметить, что Луческу-младший (2 место в рейтинге), который тренирует Аль-Хиляль из Саудовской Аравии, зарабатывает в три раза больше, чем его отец (5 позиция) – 4 миллиона евро в год против 1,2 млн.

Лидирует в топе самых высокооплачиваемых специалистов Румынии Космин Олерой – коуч китайского Цзянсу Сунин. Он получает 7 миллионов в год в евровалюте.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі