"Чего не хватает современному Динамо? Не хватает только исполнителей – игроков и тренера. Вот, чего действительно не хватает. Я не понимаю, как тренер может проиграть все. Не может попасть не то, что в Лигу Европы и Лигу чемпионов, а даже в Лигу конференций – это впервые в истории такое! И все равно остается дальше тренером. Я, может, что-то не понимаю в этой ситуации?

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Если бы кто-то был другой, свой украинский тренер, блогеры и журналисты, они бы уже загнали его не знаю куда – депортировали бы из страны. Сказали бы, что такого тренера не может быть в стране, а о том (Мирче Луческу – прим. автора) никто ничего плохого не пишет. Хотя он команду загнал на самое дно, глубже которого не может быть. Просто обидно, что Динамо Киев – такого уровня команда, команда Лиги чемпионов. Каждый раз они играли в Лиге чемпионов, а здесь в Лигу конференций попасть не могут. Уровень игроков очень плох. Очень слабенькие. Уровень игроков Динамо Киев сейчас не соответствует 10-му месту УПЛ", – заявил Лужный в комментарии Tribuna.

Напомним, Динамо вылетело из еврокубков и Кубка Украины, а в чемпионате не может выиграть три тура подряд. Перед матчем против Шахтера киевляне идут на седьмой строчке УПЛ.

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