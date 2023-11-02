"Чого не вистачає сучасному Динамо? Не вистачає тільки виконавців – гравців та тренера. От, чого справді не вистачає. Я не розумію, як тренер може програти все. Не може потрапити не те, що в Лігу Європи та Лігу чемпіонів, а навіть в Лігу конференцій – це вперше в історії таке! І все одно залишається далі тренером. Я, може, щось не розумію в цій ситуації?

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Якби хтось був інший, свій український тренер, то блогери та журналісти, вони б вже загнали його не знаю куди – депортували б з країни. Сказали б, що такого тренера не може бути в країні, а про того (Мірчу Луческу – прим. автора) ніхто нічого поганого не пише. Хоч він команду загнав на саме дно, глибше за яке не може бути. Просто образливо, що Динамо Київ – такого рівня команда, команда Ліги чемпіонів. Кожен раз вони грали в Лізі чемпіонів, а тут в Лігу конференцій попасти не можуть. Рівень гравців дуже поганий. Дуже слабенькі. Рівень гравців Динамо Київ зараз не відповідає 10-му місцю УПЛ", – заявив Лужний у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Динамо вилетіло з єврокубків і Кубка України, а в чемпіонаті не може виграти три тури поспіль. Перед матчем проти Шахтаря кияни йдуть на сьомій сходинці УПЛ.

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