Луческу забраковал потенциального легионера Динамо

Защитник сборной Северной Македонии потерпел фиаско на просмотре в киевском клубе.

Марио Младеновски не подошел тренерскому штабу Динамо, сообщает Dynamomania. 19-летний защитник находился на просмотре в Киеве и даже успел сыграть в спарринге за молодежку "бело-синих".

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Молодой футболист играет за Вардар и имеет опыт выступлений за сборную Северной Македонии.

По информации источника, Марио попал на просмотр в Динамо по рекомендации экс-игрока киевлян Горана Попова, который сейчас работает в агентской компании и представляет интересы Младеновски.

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