Луческу забракував потенційного легіонера Динамо

Захисник збірної Північної Македонії зазнав фіаско на перегляді у київському клубі.

Маріо Младеновскі не підійшов тренерському штабу Динамо, повідомляє Dynamomania. 19-річний захисник перебував на перегляді у Києві і навіть встиг зіграти у спарингу за молодіжку "біло-синіх".

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Молодий футболіст грає за Вардар і має досвід виступів за збірну Північної Македонії.

За інформацією джерела, Маріо потрапив на перегляд до Динамо за рекомендацією екс-гравця киян Горана Попова, який зараз працює в агентській компанії та представляє інтереси Младеновскі.

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