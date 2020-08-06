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Луческу забракував потенційного легіонера Динамо

18:24 - Читать на русском
Луческу забракував потенційного легіонера Динамо
Маріо Младеновскі (праворуч) / Фото UEFA

Захисник збірної Північної Македонії зазнав фіаско на перегляді у київському клубі.

Маріо Младеновскі не підійшов тренерському штабу Динамо, повідомляє Dynamomania. 19-річний захисник перебував на перегляді у Києві і навіть встиг зіграти у спарингу за молодіжку "біло-синіх".

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Молодий футболіст грає за Вардар і має досвід виступів за збірну Північної Македонії.

За інформацією джерела, Маріо потрапив на перегляд до Динамо за рекомендацією екс-гравця киян Горана Попова, який зараз працює в агентській компанії та представляє інтереси Младеновскі.

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Теги
Динамо Динамо Міжсезонні збори Трансфери Динамо Київ Маріо Маріо Младеновскі Горан Горан Попов
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