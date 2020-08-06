Луческу забракував потенційного легіонера Динамо

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Супряга зацікавив одразу 10 європейських клубів – Динамо збільшило ціну на свого форварда
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Шахтар рветься у фінал Ліги Європи, який все ближче: тактичні нюанси і секрет успіху "гірників" – нокаут для ВольфсбургаЛіга Європи — 17:00 1427
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